В яму сначала нырнули две машины. Третьей жертвой оказался белый «Мерседес» который сначала опасно завис на краю, но потом тоже ушел в воду.

У торгово-развлекательного комплекса «Меркурий» в Петербурге после прорыва трубы образовалась огромная яма, которая поглотила несколько стоящих рядом автомобилей.

В яму сначала нырнули две машины. Третьей жертвой оказался белый «Мерседес» который сначала опасно завис на краю, но потом тоже ушел в воду. Оперативные службы уже прибыли на место. Информации о пострадавших нет. Об этом рассказали 78.ru.