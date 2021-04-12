В Ленобласти предложили разработать электронную цифровую карту земель

Всего в Ленобласти 360 тысяч га пахотных земель, по назначению используется порядка 240 тысяч гектаров.

В этом году власти региона поставят на кадастровый учет 4,4 тысяч га земель сельхозназначения. Это даст возможность сформировать участки для инвесторов, которые желают заниматься сельхозпроизводством, и увеличит площадь сельхозземель в Ленобласти.

На аппаратном совещании в правительстве было предложено создать электронную цифровую карту земель Ленобласти и совместно со специалистами Россельхознадзора активизировать проведение проверок муниципального земельного контроля. В прошлом 2020 году было проведено 894 рейдов, выявлено 505 нарушений.

Напомним, с 19 апреля в Ленобласти стартует прием заявок на получение земельного участка и гранта для ведения фермерского хозяйства в рамках программы «Ленинградский гектар». Победители конкурса получат на льготных условиях до 10 га земли и грант в 3 млн рублей.