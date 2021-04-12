На Витебском проспекте универсал на большой скорости вылетел в кювет и врезался в рекламный щит — видео

Очевидец запечатлел момент аварии в южной части Санкт-Петербурга. О состоянии водителя пока неизвестно.
Видеоматериал разместили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. Момент ДТП начинается на 17-й секунде.
Столкновение с препятствием произошло на Витебском проспекте, возле автозаправки. На кадрах видно, как автомобиль на огромной скорости вылетел в кювет, перевернулся и врезался в рекламный щит.
Присутствующие на заправке люди сразу кинулись оказывать помощь пострадавшему. О состоянии здоровья водителя пока ничего неизвестно.
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