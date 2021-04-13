Впервые в истории в плей-офф Евролиги по баскетболу вышел «Зенит»

Баскетбольный «Зенит» обыграл греческий «Панатинаикос» со счётом 112:83.
Петербургский клуб впервые вышел в плей-офф турнира обыграв греческую команду.
Отмечается, что «сине-бело-голубые» одержали 20 побед и потерпели 14 поражений.
Теперь клуб находится на 8-ой строчке в турнирной таблице и следующий матч проведут с испанской «Барселоной».
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06.04.2021 335