Впервые в истории в плей-офф Евролиги по баскетболу вышел «Зенит»

Баскетбольный «Зенит» обыграл греческий «Панатинаикос» со счётом 112:83.

Петербургский клуб впервые вышел в плей-офф турнира обыграв греческую команду.

Отмечается, что «сине-бело-голубые» одержали 20 побед и потерпели 14 поражений.

Теперь клуб находится на 8-ой строчке в турнирной таблице и следующий матч проведут с испанской «Барселоной».