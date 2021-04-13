В Чебаркуле рецидивист обокрал двух жительниц Ленобласти

Женщины могли остаться без денег и документов в другом регионе.
По информации правоохранительных органов, в полицию Челябинской области обратились две женщины. По словам потерпевших, они посещали кладбище в Чебаркуле, где неизвестный украл оставленные без присмотра сумки женщин.
Внутри сумок находились документы, деньги и билеты на самолёт. Потерпевшие оценили общий ущерб почти в 50 тысяч рублей.
Позднее по горячим следам был задержан неработающий и ранее судимый мужчина, у которого обнаружили сумки женщин.
Отмечается, что часть денег злоумышленник успел потратить. Сумки и вещи, а также часть средств женщинам вернули.
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