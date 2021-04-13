Жители Колтушей присоединились к раздельному сбору мусора

Контейнеры для сортировки отходов расставили на десяти площадках, подобранных согласно пожеланием жителей

Сдать рассортированный мусор в Колтушах теперь можно по адресам: ул. Верхняя у домов 1/2, 3/3, 14 и 30; Морской проезд д.1; ул. Генерала Чоглокова д.6; ул. Рябиновая д.5; пер. Школьный д.3: ул. Иоанна Кронштадтского д.5; ул. Чудесная д.6.

Как уже ранее писал ivbg.ru, 18 марта 2021 года, на заседании экологического совета подвели итоги пилотного проекта по раздельному сбору мусора. Пилотный проект стартовал в 5 декабря 2020 года в Кингисеппе, Ивангороде, затем к нему присоединились Луга и Сланцы. За три месяца жители этих городов собрали 17,2 тонны пластика и почти 70 тонн стекла. С апреля контейнеры для раздельного сбора мусора появятся Аннинском, Ропшинском поселениях и Волосово, в мае к проекту присоединятся Кириши, Сосново и микрорайон «Южный» во Всеволожске. В Тихвине и Сосновом бору в общей сложности более 220 площадок установят до конца июня.