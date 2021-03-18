В восьми населенных пунктах Ленобласти начнут сортировать пластик и стекло

С 5 апреля контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в Колтушах, а затем в Сосновом бору, Сосново, Аннинском, Ропшинском поселениях, Киришах, Тихвине и Всеволожске

Сегодня, 18 марта, на заседании экологического совета подвели итоги пилотного проекта по раздельному сбору мусора. Пилотный проект стартовал в 5 декабря 2020 года в Кингисеппе, Ивангороде, затем к нему присоединились Луга и Сланцы. За три месяца жители этих городов собрали 194 тонны пластика и 241 тонна стекла.

«Пилотный проект показал хороший результат, теперь нам надо расширять не только адресную программу, но и количество собираемых видов отходов. Мы уже обсуждали возможность установки «Экологических домов», где можно будет сдать еще, например, покрышки и макулатуру», – добавил глава Ленобласти.

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О нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8 (812) 207-18-18 или в соцсетях областного регоператора.

Ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками. Также глава Ленобласти предложил организовать экополицию, которая в скором времени появиться в регионе.