Александр Дрозденко отметил совместный проект региона и республики — это атомная станция «Руппур», поставки хлопчатобумажной и рыболовной продукции, а также бангладешского чая.

Сегодня, 13 апреля, в Доме областного правительства состоялась встреча делегации из Республики Бангладеш и Ленинградской области. Среди участников встречи губернатор Александр Дрозденко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш в России Камрул Ахсан, а также Почетный консул Бангладеша в Санкт-Петербурге Сергей Фурсенко.

Александр Дрозденко начал встречу с упоминания важного совместного проекта, связывающего регион и республику — строящаяся атомная станция «Руппур». Ленинградские атомщики планируют запустить первый блок в 2023 году.

Также губернатор выразил заинтересованность в поставках бангладешского чая, хлопчатобумажной и рыболовной продукции из Бангладеша. Губернатор помимо прочего рассказал о важности взаимодействия с важнейшим бангладешским портом и вторым по размеру городом в стране — Читтагонгом.

Посол Камрул Ахсан также отметил важность строительства ЛАЭС «Руппур» в Бангладеше, что привело к «научной эйфории» и интересу к атомной энергетике. По словам посла, около 800 студентов из Бангладша изучают ядерные науки в российских университетах.

Об этом рассказали ЛенТВ 24.