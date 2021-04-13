На обучении добровольцев ждут обучающие стажировки для обмена опытом, поиска единомышленников и новых контактов.

Участниками могут стать зарегистрированные НКО или бюджетные учреждения, реализующие социально значимые проекты и добровольческие программы.

Подать заявку во второй волне можно до 31 июля, в третьей — до 30 ноября на платформе. Конкурс проводится в двух номинациях: «Стажировка в регионах РФ» и «Стажировка на базе СО НКО».

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Напомним, что ранее девятнадцать некоммерческих организаций из Ленобласти получили денежные средства на развитие своих инициатив — поддержка ЗОЖ, иппотерапия, стрит-арт, туристические маршруты. Также НКО Ленобласти разделили между собой 10 млн рублей от правительства региона на осуществление своих проектов.