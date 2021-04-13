Из них 52 сели за руль выпив алкоголь, трое были под наркотическим опьянением, а 31 человек отказался от медосвидетельствования.
В Петербурге и Ленобласти на прошедших выходных поймали 55 пьяных водителей. Из них 52 сели за руль выпив алкоголь, трое были под наркотическим опьянением, а 31 человек отказался от медосвидетельствования.
Снова пьяными за руль сели 13 водителей, их привлекут к уголовной ответственности.
Стоит напомнить, что езда в нетрезвом состоянии не только опасна для водителя и окружающих его людей, но и ударит по кошельку нарушителя. За это предусмотрено наказание штрафом в 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Об этом рассказали 78.ru.
Вам будет интересно
На Витебском проспекте универсал на большой скорости вылетел в кювет и врезался в рекламный щит - видео
Очевидец запечатлел момент аварии в южной части Санкт-Петербурга. О состоянии водителя пока неизвестно. Видеоматериал разместили в группе ДТП и ЧП |...
12.04.2021 137