Из них 52 сели за руль выпив алкоголь, трое были под наркотическим опьянением, а 31 человек отказался от медосвидетельствования.

В Петербурге и Ленобласти на прошедших выходных поймали 55 пьяных водителей. Из них 52 сели за руль выпив алкоголь, трое были под наркотическим опьянением, а 31 человек отказался от медосвидетельствования.

Снова пьяными за руль сели 13 водителей, их привлекут к уголовной ответственности.

Стоит напомнить, что езда в нетрезвом состоянии не только опасна для водителя и окружающих его людей, но и ударит по кошельку нарушителя. За это предусмотрено наказание штрафом в 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Об этом рассказали 78.ru.