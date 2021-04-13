За выходные в Петербурге и Ленобласти поймали 55 нетрезвых автомобилистов

Автор: Анастасия Щербакова
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Сплошной проверки пропусков на въездах в Москву 15 апреля не будет | Новости | Известия | 15.04.2020

Из них 52 сели за руль выпив алкоголь, трое были под наркотическим опьянением, а 31 человек отказался от медосвидетельствования.

В Петербурге и Ленобласти на прошедших выходных поймали 55 пьяных водителей. Из них 52 сели за руль выпив алкоголь, трое были под наркотическим опьянением, а 31 человек отказался от медосвидетельствования.

Снова пьяными за руль сели 13 водителей, их привлекут к уголовной ответственности.

Стоит напомнить, что езда в нетрезвом состоянии не только опасна для водителя и окружающих его людей, но и ударит по кошельку нарушителя. За это предусмотрено наказание штрафом в 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Об этом рассказали 78.ru.

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