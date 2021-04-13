Гравийные дороги асфальтируют в Лужском и Кировском районах

Замена покрытия идет по заказу «Ленавтодора»

Трёхкилометровый гравийный участок у деревни Сологубовка будет заменён на асфальтобетонный. Рядом с деревней Поддубье в Лужском районе идёт капремонт гравийного покрытия.

Дорога Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луна является одной из наиболее протяженных в Лен-области. Она соединяет Кировский, Лужский и Тосненский районы.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.