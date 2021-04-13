В результате договоренностей было подписано соглашение, по которому теплоснабжающая организация погасит долги строго по графику.
«Выборгтеплоэнерго» не будут отключать от электричества. Стороны смогли договориться. РКС-Энерго и «ВТЭ» подписали соглашение, по которому теплоснабжающая организация погасит образованные долги строго по графику. Договоренность была достигнута при участии Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.
Таким образом поставщик электроэнергии не будет принудительно отключать объекты «Выборгтеплоэнерго». До 14 апреля стороны согласуют график платежей и подпишут необходимые соглашения.
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13.04.2021 26