В результате договоренностей было подписано соглашение, по которому теплоснабжающая организация погасит долги строго по графику.

«Выборгтеплоэнерго» не будут отключать от электричества. Стороны смогли договориться. РКС-Энерго и «ВТЭ» подписали соглашение, по которому теплоснабжающая организация погасит образованные долги строго по графику. Договоренность была достигнута при участии Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Таким образом поставщик электроэнергии не будет принудительно отключать объекты «Выборгтеплоэнерго». До 14 апреля стороны согласуют график платежей и подпишут необходимые соглашения.