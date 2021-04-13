В Кировском районе груженая фура перевернулась к верху дном после вылета в кювет — фото

Очевидцы поделились кадрами с места ДТП на участке трассы Зуево — Кириши. Грузовик оказался в кювете в не характерном положении — колесами к верху.
Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург
О ДТП сообщили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург во вторник, 13 апреля. Авария произошла в районе деревни Карловка в Кировском районе утром.
Обстоятельства случившегося уточняются. Информация о состоянии водителя фуры также не приводится. Вероятно, грузовик потерял управление после разрушения переднего колеса, что обернулось вылетом кювет.
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12.04.2021 151