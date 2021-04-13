Египет готов принять россиян в отпуск после объявления о закрытии Турции

Заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби приглашает туристов из России провести сезон отпусков в стране пирамид.

Она подчеркивает, что международный аэропорт Каира открыт и российские граждане могут провести отпуск в любой части страны:

«Мы безусловно приветствуем российских туристов в любое время, мы всегда их ждем в Египте и готовы предложить им различные виды активности», — цитирует Гаду Шаляби РИА Новости

Также она сообщила о готовности Египта к большому потоку туристов как в плане мер безопасности, так и в плане санитарных мер по коронавирусу.

Ранее мы писали, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня 2021 года.