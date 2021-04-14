Стал известен новый облик привокзальной площади во Всеволожске после реконструкции

За благоустройство привокзальной площади у станции Мельничный ручей во Всеволожске Ленобласти проголосовали местные жители.

Территорию уже огородили строительным забором. Согласно проекту, на привокзальной площади появятся площадка для пассажиров и встречающих, оборудуют парковку, установят скамейки, уличные светильники, урны, вазоны и навесы с качелями. Также реконструируют дорожно-пешеходную сеть.

Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО

Все работы планируют завершить к осени этого года.

Напомним, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей.