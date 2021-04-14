Стал известен новый облик привокзальной площади во Всеволожске после реконструкции

Автор: Гузель Галимова
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За благоустройство привокзальной площади у станции Мельничный ручей во Всеволожске Ленобласти проголосовали местные жители.

Территорию уже огородили строительным забором. Согласно проекту, на привокзальной площади появятся площадка для пассажиров и встречающих, оборудуют парковку, установят скамейки, уличные светильники, урны, вазоны и навесы с качелями. Также реконструируют дорожно-пешеходную сеть. 

Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО
Стал известен новый облик привокзальной площади во Всеволожске после реконструкции привокзальная площадь, Ленобласть, Всеволожский район, всеволожск, благоустройство
Стал известен новый облик привокзальной площади во Всеволожске после реконструкции привокзальная площадь, Ленобласть, Всеволожский район, всеволожск, благоустройство
Стал известен новый облик привокзальной площади во Всеволожске после реконструкции привокзальная площадь, Ленобласть, Всеволожский район, всеволожск, благоустройство
Стал известен новый облик привокзальной площади во Всеволожске после реконструкции привокзальная площадь, Ленобласть, Всеволожский район, всеволожск, благоустройство
Стал известен новый облик привокзальной площади во Всеволожске после реконструкции привокзальная площадь, Ленобласть, Всеволожский район, всеволожск, благоустройство

Все работы планируют завершить к осени этого года. 

Напомним, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей.

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