Инвесторы из Ленобласти, внедряющие новые технологии, получат налоговые льготы

Александр Дрозденко подписал соответствующий региональный закон.

Согласно специальному инвестиционному контракту (СПИК 2.0), предприятие берет на себя обязательство по разработке и внедрению технологий, которые позволяют производить конкурентоспособную продукцию на мировом уровне. А государство в свою очередь оказывает компании поддержку.

Для участников СПИК 2.0 налог на прибыль в региональной части будет снижен до 5%, а в федеральной — до 0%. Также предприятие будет освобождено от уплаты налога на имущество.

Напомним, Госдума приняла закон, упрощающий получение имущественных налоговых вычетов — по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам) и инвестиционных — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.