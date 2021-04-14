Инвестор приходит на достройку ЖК «Радужный» во Всеволожске

Квартиры в ЖК ждут более 400 дольщиков.

Донора для завершения проблемного корпуса 6.2 в ЖК «Радужный» нашло правительство Ленобласти — техническим заказчиком достройки будет «дочка» администрации региона — АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленобласти».

Со следующей недели планируется начать подготовку площадки к стройке. Работы предполагается завершить до конца этого года. Для информирования дольщиков о работах в корпусе 6.2 создан телеграмм-канал.

Отметим, что ранее компания «Гарантъ» достроила корпус 6.1 ЖК «Радужный», где квартиры получили 287 человек, и корпус 6.6, где была продана 381 квартира. АО «ГлавСтройКомплекс» год назад был признан банкротом. По заявлению Фонда защиты прав дольщиков суд ввёл процедуру конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначен Борис Латышев. Соглашение с компанией «Гарантъ», которую для достройки проблемного ЖК пригласил глава Ленобласти, заключено весной 2019 года, активные работы начались летом, в качестве компенсации бюджет региона в сентябре выкупил детский сад «Гарантъ» в его проекте в микрорайоне «Южный».

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.

Напомним, что Ленобласть – в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. На данный момент доля долгостроев в регионе – 8% от введенных домов.