Больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского была построена 60 лет назад, а последний раз ремонтировалась 10 лет назад.
Сегодня, 14 апреля, как сообщили в пресс службе Смольного, Александр Беглов дал поручение отремонтировать Городскую Больницу Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Капитальный ремонт медучреждения проведут до конца 2022 года — проведут ремонт фасада и кровли.
Здание находится в аварийном состоянии. Больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского была построена 60 лет назад, а последний раз ремонтировалась 10 лет назад. Сильный ветер отрывает плиты, разрушая теплоизолирующий слой. Кровля также постоянно протекает. Эти условия мешают врачам работать. Об этом рассказали 78.ru.
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