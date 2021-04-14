Больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского была построена 60 лет назад, а последний раз ремонтировалась 10 лет назад.

Сегодня, 14 апреля, как сообщили в пресс службе Смольного, Александр Беглов дал поручение отремонтировать Городскую Больницу Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Капитальный ремонт медучреждения проведут до конца 2022 года — проведут ремонт фасада и кровли.

Здание находится в аварийном состоянии. Больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского была построена 60 лет назад, а последний раз ремонтировалась 10 лет назад. Сильный ветер отрывает плиты, разрушая теплоизолирующий слой. Кровля также постоянно протекает. Эти условия мешают врачам работать. Об этом рассказали 78.ru.