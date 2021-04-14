Авиакомпания Smartwings будет выполнять полёты из города на Неве в столицу Чехии два раза в неделю, начиная с 29 апреля.

Пресс служба аэропорта Пулково сообщила о возобновление полетов в столицу Чехии. В связи с пандемией, авиасообщение было ограничено с весны прошлого года.

Перелеты в Прагу будет осуществлять авиакомпания Smartwings. Первые рейсы вылетят с 29 апреля, самолеты будут вылетать по четвергам и воскресеньям в 11:20, а прибывать в 14:40. В обратном направлении они проследуют в 15:30 с прибытием в 17:00.

Помимо покупки билетов, пассажиры могут оформить страховку для поездки с покрытием расходов по заболеванию COVID-19. Об этом рассказали 78.ru.

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