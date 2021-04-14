Госдума отклонила законопроект об освобождении ряда россиян от НДФЛ

С инициативой об освобождении от уплаты подоходного налога выступили представители ЛДПР. Против выступила в том числе Счетная палата.

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога тех россиян, доход которых меньше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

По словам представителей от ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова, которые внесли проект в середине апреля 2020 года, освобождение от уплаты налога позволит стимулировать потребление россиян и сократить социальные расходы государства.

Против выступили думский комитет по бюджету и налогам, правительство и Счетная палата. Так, согласно заключению надзорного органа, регионы в случае принятия законопроекта потеряют часть доходов, при этом не ясно, из каких источников можно восполнить такие потери.

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С 1 января этого года МРОТ в России составляет примерно 12 800 рублей. Таким образом, речь идет об освобождении от налогообложения доходов размером около 25 600 рублей.