Специалисты спасли тюлененка найденного рядом с «Лахта Центром» — видео

Автор: Александр Селиванов
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Малыша обнаружили строители.

По информации сообщества «Спасение тюленей», рядом с «Лахта Центром» был обнаружен тюлененок.

Заботливые строители прекратили любые работы, чтобы шумом не спугнуть малыша.

Прибывшие на место специалисты изловили тюлененка и забрали его на базу «Фонда друзей балтийской нерпы».

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Источник: vk.com/sealrescue
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14.04.2021 111

Напомним, если вы обнаружили брошенного тюлененка или детеныша нерпы, то звоните по номеру 699-23-99 и сообщите об эго местонахождении.

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