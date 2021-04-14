Специалисты спасли тюлененка найденного рядом с «Лахта Центром» — видео

Малыша обнаружили строители.
По информации сообщества «Спасение тюленей», рядом с «Лахта Центром» был обнаружен тюлененок.
Заботливые строители прекратили любые работы, чтобы шумом не спугнуть малыша.
Прибывшие на место специалисты изловили тюлененка и забрали его на базу «Фонда друзей балтийской нерпы».
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14.04.2021 111
Напомним, если вы обнаружили брошенного тюлененка или детеныша нерпы, то звоните по номеру 699-23-99 и сообщите об эго местонахождении.