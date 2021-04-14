Участок Финского залива в Выборге оказался загрязнен нефтепродуктами — фото

Обращение от граждан о загрязнении нефтепродуктами акватории бухты «Радуга» в Финском заливе поступило в среду, 14 апреля в администрацию Выборгского района.

Фото: Интересные события в Выборге Фото: Интересные события в Выборге Фото: Интересные события в Выборге

Специалисты администрации, выехав на место, подтвердили разлив нефтепродуктов береговой линии. На данный момент на участке установили боновые заграждения для локализации загрязнения акватории бухты.

По итогам заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций Выборгского района был разработан комплекс неотложных мероприятий по дальнейшей ликвидации последствий происшествия.

Сообщается, что идет поиск виновных в загрязнении акватории. Материалы были переданы в органы Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру.