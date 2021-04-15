На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 15 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 15 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка СВЭ в РП;
- км 56, 59, 74, 79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 672-673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480Ю 505, 515, 525 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.
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А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 72-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитного экрана;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка СБО механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка обочин;
- км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена дорожных знаков.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 38-40 (н.х.), ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00, очистка осевой.