Росстат заявил о снижении уровня бедности в России

В 2020 году уровень бедности в России заметно снизился. Главным фактором стали веерные выплаты на фоне пандемии коронавируса.

Так, по итогам 2020 года, за чертой бедности в России живут 17,8 млн человек — 12,1%, следует из предварительных данных Росстата. В 2019 году этот показатель находился на уровне 12,3% — число россиян с доходами ниже прожиточного минимума было на 300 тысяч человек больше.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, снижение уровня бедности в два раза может произойти не к 2030 году, а уже «в ближайшие годы».