Дзюдоистка из Всеволожского района вошла в резерв сборной России

Дзюдоистка Всеволожской школы Олимпийского резерва Елизавета Постникова заняла пятое место на прошедших в Токсово соревнованиях и тем самым завоевала себе место в резерве сборной России.

Всего в соревнованиях приняли участие почти 200 спортсменов из 51 региона страны. Елизавета, которая тренируется под началом Евгения Кудякова и Андрея Брайнина, одержала победу в трех из пяти поединков.

Спортсмены, вошедшие в резерв сборной, примут участие в серии отборочных турниров к юниорскому первенству Европы, который состоится в сентябре в Люксембурге.