Дзюдоистка из Всеволожского района вошла в резерв сборной России

Автор: Гузель Галимова
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Дзюдоистка Всеволожской школы Олимпийского резерва Елизавета Постникова заняла пятое место на прошедших в Токсово соревнованиях и тем самым завоевала себе место в резерве сборной России. 

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Фото: vk.com/vsev_reg

Всего в соревнованиях приняли участие почти 200 спортсменов из 51 региона страны. Елизавета, которая тренируется под началом Евгения Кудякова и Андрея Брайнина, одержала победу в трех из пяти поединков. 

Спортсмены, вошедшие в резерв сборной, примут участие в серии отборочных турниров к юниорскому первенству Европы, который состоится в сентябре в Люксембурге.

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07.04.2021 503
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