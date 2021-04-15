В Ленобласти за сутки выявили 92 новых случая COVID-19 — данные на 15 апреля

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 92 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 41 262, выздоровели — 38 134.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Курск (+1), Рабитицы (+1).
  • Волховский район: Волхов (+3), Сясьстрой (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+2), Кудрово (+6), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+4), Вартемяги (+1), Бугры (+2), Агалатово (+1), Лупполово (+1), Касимово (+1), Лесколово (+2).
  • Выборгский район: Выборг (+10), Советский (+1), Кондратьево (+1), Подборовье (+1). 
  • Гатчинский район: Гатчина (+5), Кобралово (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+1), Новый Учхоз (+1), Сяськелево (+1), Большое Верево (+1),  Кобринское (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Усть-Луга (+1), Вистино (+1).
  • Киришский район: Кириши (+1), Кусино (+1).
  • Кировский район: Кировск (+2), Отрадное (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
  • Лужский район: Луга (+2).
  • Приозерский район: Приозерск (+3), Ларионово (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+5), Новоселье (+1), Сельхозтехника (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+2), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Форносово (+1), Красная Дача (+1).

С сегодняшнего дня, 15 апреля, возвращающихся из-за границы россияне обязаны сдавать тест на коронавирус. Ранее это было обязательно только для тех, кто возвращался в Россию самолетом. Теперь же это правило распространяется на любые виды транспорта: поезда, самолеты, машины и суда.

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