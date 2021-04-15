В Ленобласти за сутки выявили 92 новых случая COVID-19 — данные на 15 апреля

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 92 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 41 262, выздоровели — 38 134.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Курск (+1), Рабитицы (+1).

Волховский район: Волхов (+3), Сясьстрой (+1).

Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+2), Кудрово (+6), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+4), Вартемяги (+1), Бугры (+2), Агалатово (+1), Лупполово (+1), Касимово (+1), Лесколово (+2).

Выборгский район: Выборг (+10), Советский (+1), Кондратьево (+1), Подборовье (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+5), Кобралово (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+1), Новый Учхоз (+1), Сяськелево (+1), Большое Верево (+1), Кобринское (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Усть-Луга (+1), Вистино (+1) .

Киришский район: Кириши (+1), Кусино (+1) .

Кировский район: Кировск (+2), Отрадное (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).

Лужский район: Луга (+2).

Приозерский район: Приозерск (+3), Ларионово (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+5), Новоселье (+1), Сельхозтехника (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+1).

Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+2), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Форносово (+1), Красная Дача (+1) .

С сегодняшнего дня, 15 апреля, возвращающихся из-за границы россияне обязаны сдавать тест на коронавирус. Ранее это было обязательно только для тех, кто возвращался в Россию самолетом. Теперь же это правило распространяется на любые виды транспорта: поезда, самолеты, машины и суда.