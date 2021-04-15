Завершение строительства шести межпоселковых газопроводов общей протяженностью 84 километра подтвердил Газпром.

Речь идет о строительстве газопроводов в Гатчинском, Приозерском, Тихвинском, Лодейнопольском, Лужском и Выборгском районах.

Всего по программе газификации Ленобласти на 2021-2025 годы Газпром построит 124 межпоселковых газопроводов протяженностью более 2 000 км и создаст семь новых источников газоснабжения: газораспределительную станцию Подборовье, ГРС Рассвет, ГРС Усть-Луга, ГРС Белоостров, ГРС Глебычево, ГРС Красный Луч.

К 2025 году усилиями Ленобласти будут построены внутрипоселковые распределительные газопроводы в газифицируемых населенных пунктах протяженностью более 1100 км, переведены на природный газ более 54 тысяч квартир и домовладений, а также 104 котельных.

Ранее мы рассказывали, что новый газопровод в Калище собираются завершить в сентябре 2021 года. Работы на объекте проходят с опережением графика.