Экоквест для детей и подростков пройдет в Тосненском районе

Для участников экоквеста будет организован трансфер от администрации города Тосно.
По информации администрации Тосненского района, на территории природного заказника «Лисинский» пройдет экоквест.
Старт мероприятия намечен на 5 мая у Лисинского лесного колледжа.
Чтобы принять участие в квесте необходимо:
- Собери команду из 5 человек.
- Направь заявку до 30 апреля kulturatosno@yandex.ru и получи подтверждение.
- Пройди экоквест по маршруту и познакомься с достопримечательностями поселка Лисино-Корпус и природным многообразием Тосненского района.
- Соревнуйся и получай призы.
Для участников экоквеста будет организован трансфер от администрации ( город Тосно, проспект Ленина, дом 32).
Телефон для справок: 8(81361)30941; 8(81361)30987.
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