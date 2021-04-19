Экоквест для детей и подростков пройдет в Тосненском районе

Для участников экоквеста будет организован трансфер от администрации города Тосно.

По информации администрации Тосненского района, на территории природного заказника «Лисинский» пройдет экоквест.

Старт мероприятия намечен на 5 мая у Лисинского лесного колледжа.

Чтобы принять участие в квесте необходимо:

Собери команду из 5 человек.

Направь заявку до 30 апреля kulturatosno@yandex.ru и получи подтверждение.

Пройди экоквест по маршруту и познакомься с достопримечательностями поселка Лисино-Корпус и природным многообразием Тосненского района.

Соревнуйся и получай призы.

Для участников экоквеста будет организован трансфер от администрации ( город Тосно, проспект Ленина, дом 32).

Телефон для справок: 8(81361)30941; 8(81361)30987.