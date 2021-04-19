Роспотребнадзор рассказал о «российских» штаммах коронавируса

Пандемия COVID-19 не отступает и от России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о формировании в России двух новых штаммов заболевания.

«В России появились мутации вируса SARS-CoV-2, которые не похожи ни на один западный тип штамма коронавируса. Мы видим формирование сибирского варианта вируса, а также северо-западного штамма», – сообщила Анна Попова на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.

В настоящее время материалы по данной теме не готовы к публикации. На сегодняшний день в России найдено 192 штамма британского штамма COVID-19, еще найден 21 штамм южноафриканского типа коронавируса. Другие иностранные мутации не выявлены.

«Россия сегодня занимает 87 место в мире по показателям среднесуточной заболеваемости. Ситуация с коронавирусом в стране постепенно стабилизируется», – добавила Анна Попова.