Роспотребнадзор рассказал о «российских» штаммах коронавируса

Пандемия COVID-19 не отступает и от России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о формировании в России двух новых штаммов заболевания.
«В России появились мутации вируса SARS-CoV-2, которые не похожи ни на один западный тип штамма коронавируса. Мы видим формирование сибирского варианта вируса, а также северо-западного штамма», – сообщила Анна Попова на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.
В настоящее время материалы по данной теме не готовы к публикации. На сегодняшний день в России найдено 192 штамма британского штамма COVID-19, еще найден 21 штамм южноафриканского типа коронавируса. Другие иностранные мутации не выявлены.
«Россия сегодня занимает 87 место в мире по показателям среднесуточной заболеваемости. Ситуация с коронавирусом в стране постепенно стабилизируется», – добавила Анна Попова.
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13.04.2021 233