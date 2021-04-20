Работники связи и информации Ленобласти могут стать почетными

Депутаты Ленобласти рассмотрели проект закона «О почетном звании Ленобласти «Почетный работник связи и телекоммуникаций Ленобласти»

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, соответствующую инициативу рассмотрела в первом чтении постоянная комиссия по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству. Инициатором проекта выступил депутат Александр Перминов.

Законопроектом предусматривается установление правовых и организационных основ учреждения и присвоения почетного звания.

Почетное звание «Почетный работник связи и телекоммуникаций Ленинградской области» учреждается в качестве поощрения работников связи и телекоммуникаций за выдающиеся заслуги перед Ленобластью и ее жителями.

Законопроект предусматривает присвоение почетного звания «Почетный работник связи и телекоммуникаций Ленобласти» высокопрофессиональным работникам всех видов организаций связи и телекоммуникаций за личные заслуги в развитии и совершенствовании средств связи и телекоммуникаций, в разработке, создании и внедрении достижений науки и техники, принципиально новой высокоэффективной техники и технологий, в достижении высоких показателей эффективности производства, в улучшении обслуживания населения, организаций и учреждений, работающим в Ленобласти в сфере связи и телекоммуникаций не менее 10 лет.

В ходе обсуждения Андрей Лебедев указал на то, что Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст, деятельность в сфере телекоммуникаций является частью деятельности в области информации и связи, в которую, помимо деятельности в сфере телекоммуникаций, входят также деятельность в области телевизионного и радиовещания, деятельность в области информационных технологий и др. Например, Президентом РФ присваивается почетное звание «Заслуженный работник связи и информации РФ». В связи с этим депутат предложил разработчику во втором чтении внести поправки, которые урегулируют этот вопрос. Таким образом, почетное звание смогут получить работники связи и информации. Инициатор согласился с таким предложением.

Ко второму чтению депутаты также предложили уточнить терминологию, перечень заслуг, за которые присваивается почетное звание, а также перечень субъектов, обладающих правом обращаться с ходатайством о присвоении почетного звания.

В частности, в законопроекте в качестве субъектов, обладающих правом обращаться с ходатайством о присвоении почетного звания, указаны предприятия, учреждения, организации. В других областных законах, учреждающих почетные звания, как правило, в качестве названных субъектов установлены коллективы таких предприятий, учреждений, организаций.

Разработчик согласился отработать все замечания коллег ко второму чтению законопроекта. Комиссия решила поддержать проект закона в первом чтении с учетом высказанных замечаний.

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Отметим, что ранее звания «Почетный работник физической культуры и спорта Ленобласти» были присвоены трем тренерам Ленобласти по распоряжению главы региона Александра Дрозденко. Звания за заслуги в развитии спорта Ленобласти и подготовку спортсменов высокого класса получили тренер по дзюдо выборгской Спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» Александр Смирнов, тренер по городошному спорту Приозерской спортивной школы «Корела» Виктор Торочков и тренер по хоккею Лодейнопольской детско-юношеской спортивной школы Сергей Черенков.