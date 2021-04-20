Эксперты предсказали цены на бензин в России к концу года

Цены на бензин в России к концу текущего года не вырастут существенно, ожидается его подорожание в пределах 8% с учетом последствий санкций и пандемии.

По данным руководителя проектов исследовательской группы «Петромаркет» Анны Лишневецкой, рост стоимости автомобильного топлива в течение года не будет превышать прогнозируемого уровня инфляции и составит около 5%. Об этом сообщает газета «Известия».

— Таким образом, относительно текущего уровня к концу года цены на АЗС вряд ли вырастут более чем на 1–2 процента, – полагает Лишневецкая.

При этом аналитики компании Refinitiv прогнозируют падение стоимости дизельного топлива на российском рынке на 5,1% – с 52 до 49 рублей за литр.