Восемь из 10 ж/д переездов в Ломоносовском районе находятся в удовлетворительном состоянии

Глава администрации Алексей Кондрашов провел инспекцию железнодорожных переездов после схода снежного покрова, решив не дожидаться комиссионного выезда сотрудников РЖД.

«Уже сейчас есть необходимость понимать в каком состоянии переезды в районе. Ими пользуются и наши жители, и садоводы. Дачный сезон открылся, поэтому я принял решение проверить каждый и знать ситуацию», – сообщил Алексей Кондрашов

Было проверено 10 действующих переездов. На переезде 101 км ведется капитальный ремонт, территория не идеальна. Некоторые вопросы возникли и к переезду 68 км. Несмотря на то, что сами пути и дорога в отличном состоянии, на прилегающей к платформе территории свален бытовой мусор.

По итогам инспекции вся информация и фотографии переданы в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области для оценки и принятия решений о ремонте.