На КАД «Лада» перевернулась на крышу из-за лопнувшего колеса

Автор: Анастасия Щербакова
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Легковушка перевернулась на кольцевой дороге в Петербурге вечером 20 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На КАД "Лада" перевернулась на крышу из-за лопнувшего колеса Петербург, перевернулась машина, кад, ДТП, аварияФото: Мегаполис
На КАД "Лада" перевернулась на крышу из-за лопнувшего колеса Петербург, перевернулась машина, кад, ДТП, аварияФото: Мегаполис
На КАД "Лада" перевернулась на крышу из-за лопнувшего колеса Петербург, перевернулась машина, кад, ДТП, аварияФото: Мегаполис

По информации ведомства, происшествие случилось на 4-м километре КАД в районе шести вечера. У легкового авто лопнуло колесо, в результате чего она перевернулась на крышу. Из-за ДТП движение по трассе было затруднено. Пострадавших в аварии нет.

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20.04.2021 94
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