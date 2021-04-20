На КАД «Лада» перевернулась на крышу из-за лопнувшего колеса

Легковушка перевернулась на кольцевой дороге в Петербурге вечером 20 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: Мегаполис Фото: Мегаполис Фото: Мегаполис

По информации ведомства, происшествие случилось на 4-м километре КАД в районе шести вечера. У легкового авто лопнуло колесо, в результате чего она перевернулась на крышу. Из-за ДТП движение по трассе было затруднено. Пострадавших в аварии нет.