На КАД «Лада» перевернулась на крышу из-за лопнувшего колеса

Легковушка перевернулась на кольцевой дороге в Петербурге вечером 20 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Фото: Мегаполис
Фото: Мегаполис
Фото: Мегаполис
По информации ведомства, происшествие случилось на 4-м километре КАД в районе шести вечера. У легкового авто лопнуло колесо, в результате чего она перевернулась на крышу. Из-за ДТП движение по трассе было затруднено. Пострадавших в аварии нет.
Вам будет интересно
О пожаре на территории завода «Красный треугольник» на Обводном канале стало известно вечером 20 апреля. По последним данным, возгорание ликвидировано. О...
20.04.2021 94