В Петербурге ликвидировали возгорание в здании завода «Красный треугольник»

О пожаре на территории завода «Красный треугольник» на Обводном канале стало известно вечером 20 апреля. По последним данным, возгорание ликвидировано.

О происшествии сообщает городское управление МЧС. Согласно информации ведомства, на третьем этаже, ремонтируемого на данный момент, здания горел мусор на территории 30 квадратных метров. Пламя потушили в 18:15.

Ранее мы писали об одном из серьезнейших пожаров за последние несколько лет в Петербурге. Тогда ЧП в «Невской мануфактуре» унесло жизнь одного человека.