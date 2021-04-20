В Instagram появились онлайн-приемные губернатора Ленобласти

У приемных губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко появилась еще одна публичная площадка — Instagram.
В комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области отмечают, что это позволит сделать их работу более открытой.
Как сообщает в своем Instagram-аккаунте комитет, руководители практически всех приемных уже создали аккаунты в этой социальной сети. Публикуем список аккаунтов руководителей приемных губернатора Ленинградской области:
Волосовский район: www.instagram.com/pglo_volosovo;
Волховский район: www.instagram.com/pglo_volhov;
Всеволожский район: www.instagram.com/pglo_vsevologsk;
Выборгский район: www.instagram.com/pglo_vyborg;
Гатчинский район: www.instagram.com/pglo_gatchina;
Кингисеппский район: www.instagram.com/priemnaya_glo;
Киришский район: www.instagram.com/pglo_kirishi;
Лодейнопольский район: www.instagram.com/pglo_lodeinoepole;
Ломоносовский район: www.instagram.com/pglo_lomonosov;
Лужский район: www.instagram.com/pglo_luga;
Подпорожский район: www.instagram.com/pglo_podporozhye;
Приозерский район: www.instagram.com/pglo_priozersk;
Сланцевский район: www.instagram.com/pglo_slancy;
Сосновоборский городской округ: www.instagram.com/pglo_sosnovyibor;
Тихвинский район: www.instagram.com/pglo_tikhv;
Тосненский район: www.instagram.com/pglo_tosno.