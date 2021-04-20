В Instagram появились онлайн-приемные губернатора Ленобласти

У приемных губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко появилась еще одна публичная площадка — Instagram.

В комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области отмечают, что это позволит сделать их работу более открытой.

Как сообщает в своем Instagram-аккаунте комитет, руководители практически всех приемных уже создали аккаунты в этой социальной сети. Публикуем список аккаунтов руководителей приемных губернатора Ленинградской области:

Волосовский район: www.instagram.com/pglo_volosovo;

Волховский район: www.instagram.com/pglo_volhov;

Всеволожский район: www.instagram.com/pglo_vsevologsk;

Выборгский район: www.instagram.com/pglo_vyborg;

Гатчинский район: www.instagram.com/pglo_gatchina;

Кингисеппский район: www.instagram.com/priemnaya_glo;

Киришский район: www.instagram.com/pglo_kirishi;

Лодейнопольский район: www.instagram.com/pglo_lodeinoepole;

Ломоносовский район: www.instagram.com/pglo_lomonosov;

Лужский район: www.instagram.com/pglo_luga;

Подпорожский район: www.instagram.com/pglo_podporozhye;

Приозерский район: www.instagram.com/pglo_priozersk;

Сланцевский район: www.instagram.com/pglo_slancy;

Сосновоборский городской округ: www.instagram.com/pglo_sosnovyibor;

Тихвинский район: www.instagram.com/pglo_tikhv;

Тосненский район: www.instagram.com/pglo_tosno.