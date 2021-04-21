Более 40 тысяч бюджетных мест появятся в российских вузах — Владимир Путин

Автор: Александр Селиванов
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Об этом президент России объявил на послании к Федеральному Собранию.

По словам Владимира Путина, в скором времени в российских вузах появятся 45 тысяч бюджетных мест.

Отмечается, что не менее 70% мест будет предоставлено для регионов.

Также, на территории России до конца 2024 года будет построено не менее 1300 новых школ.

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21.04.2021 95
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