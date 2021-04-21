Учителям, которые подготовили победителей олимпиады, выплатят по 240 тысяч рублей в Ленобласти

Автор: Кира Нагорная
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Педагоги, подготовившие победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, получат премии губернатора Ленобласти

Соответствующее постановление уже подписано главой 47 региона. Учителям, которые подготовили победителей олимпиады, будет выплачено 240 тысяч рублей, призеров – 120 тысяч рублей.

В случае, если учитель подготовил победителя и призера по нескольким предметам, то премия будет выплачена за каждое звание.

В 2020 году восемь ленинградских школьников заняли призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников.

Так, например, Алина Хамцова, ученица 9-го класса Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, завоевала первое место на Всероссийской олимпиаде школьников по литературе. А Алексей Белов из Гатчины стал победителем заключительного этапа олимпиады по истории.

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31.03.2021 436
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