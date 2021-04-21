В Петербурге работодатели задолжали более 60 млн рублей своим сотрудникам

Автор: Анастасия Щербакова
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В строительстве и обрабатывающей промышленности долгов по зарплате скопилось больше всего.

Отчет Петростата за 1 апреля свидетельствует о задолженности работодателями зарплат своим сотрудникам в сумме более 60 млн рублей. Большая часть долгов — 48 млн относятся с долгам за 2019 год и ранее.

В строительстве и обрабатывающей промышленности долгов по зарплате скопилось больше всего. Об этом рассказали 78.ru.

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