В строительстве и обрабатывающей промышленности долгов по зарплате скопилось больше всего.
Отчет Петростата за 1 апреля свидетельствует о задолженности работодателями зарплат своим сотрудникам в сумме более 60 млн рублей. Большая часть долгов — 48 млн относятся с долгам за 2019 год и ранее.
В строительстве и обрабатывающей промышленности долгов по зарплате скопилось больше всего. Об этом рассказали 78.ru.
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