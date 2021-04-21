Две тысячи квадратных метров мусора полыхали в Ленинградской области

В минувшие сутки на территории области был потушен крупный пожар в районе Волхонского шоссе. Пламя охватило горы строительного мусора.
Как сообщает newia.ru, информацию о пожаре в промышленной зоне, экстренные службы получили 20 апреля в районе 23 часов.
К приезду пожарных огонь уже распространился на площади около двух тысяч квадратных метров. Пламя тушили 26 сотрудников МЧС при помощи шести единиц техники.
«В 03:30 ликвидировано открытое горение», — отчиталось ГУ МЧС Ленобласти.
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