Две тысячи квадратных метров мусора полыхали в Ленинградской области

В минувшие сутки на территории области был потушен крупный пожар в районе Волхонского шоссе. Пламя охватило горы строительного мусора.

Как сообщает newia.ru, информацию о пожаре в промышленной зоне, экстренные службы получили 20 апреля в районе 23 часов.

К приезду пожарных огонь уже распространился на площади около двух тысяч квадратных метров. Пламя тушили 26 сотрудников МЧС при помощи шести единиц техники.

«В 03:30 ликвидировано открытое горение», — отчиталось ГУ МЧС Ленобласти.