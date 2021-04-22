Фото: краснокнижный лебедь с кольцом на шее посетил Большую Ижору

По словам автора статей Русского орнитологического журнала Вячеслава Заметни, такие кольца на шее помогает орнитологам отслеживать маршруты путешествий птиц.

«Утверждают, что кольцо не доставляет дискомфорт птице, но было видно, что чистить перья оно птице мешает», – сообщил Вячеслав Заметня

Кольцо на этого малого лебедя надели осенью 2018 года на водохранилище Лауэрсмер в Нидерландах. С тех пор он побывал в Нижней Саксонии, порту Бронка, преодолел по Балтийскому морю 1460 километров.

Фото: Вячеслав Заметня, vk.com