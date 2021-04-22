Под Выборгом трехлетняя девочка выпила растворитель – она в тяжелом состоянии

По информации ivbg.ru, 21 апреля в 15:30 в приемный покой Выборгской больницы из поселка Петровский доставили трехлетнюю девочку.
Врачи диагностировали у пострадавшей химический ожог полости рта и оценили ее состояние как тяжелое. Ребенка транспортировали в Детскую областную клиническую больницу в Санкт-Петербурге.
По предварительной информации, девочка случайно выпила растворитель. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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21.04.2021 148