Под Выборгом трехлетняя девочка выпила растворитель – она в тяжелом состоянии

По информации ivbg.ru, 21 апреля в 15:30 в приемный покой Выборгской больницы из поселка Петровский доставили трехлетнюю девочку.

Врачи диагностировали у пострадавшей химический ожог полости рта и оценили ее состояние как тяжелое. Ребенка транспортировали в Детскую областную клиническую больницу в Санкт-Петербурге.

По предварительной информации, девочка случайно выпила растворитель. Обстоятельства происшествия устанавливаются.