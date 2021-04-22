Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 88 новых зараженных 22 апреля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 88 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 22 апреля.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Подпорожском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Сумино (+1), Извара (+1), Терпилицы (+1), Курск (+1), Марково (+1).
- Волховский район: Паша (+1), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+6), Кудрово (+2), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+2), пгт. им. Морозова (+2), пгт. им. Свердлова (+2), Колос (+1), Токкари (+2).
- Выборгский район: Выборг (+5), Советский (+1), Светогорск (+1), Пруды (+1), Ленинское (+1), Красная Долина (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Тайцы (+1), Вырица (+2), Коммунар (+1), Новый Учхоз (+1), Сусанино (+1), Семрино (+1), Рыбицы-1 (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Именицы (+1), Касколовка (+1).
- Киришский район: Кириши (+2), Пчева (+1).
- Кировский район: Отрадное (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Доможирово (+1).
- Ломоносовский район: Аннино (+1), Горбунки (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Заклинье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+4), Гостицы (+2), Большие поля (+2), Выскатка (+2).
- Тихвинский район: Тихвин (+2).
- Тосненский район: Тосно (+4), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Рябово (+1).