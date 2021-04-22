Несовершеннолетние подростки избили и ограбили прохожего в Гатчине

По информации ivbg.ru, 20 апреля около 22:30 трое неизвестных напали на 27-летнего прохожего возле дома № 12 по улице Генерала Кныша в Гатчине.
Злоумышленники подошли сами, возник конфликт, в ходе которого они избили и ограбили жертву. Их добычей стали мобильный телефон, 3000 рублей и банковские карты.
Полицейские задержали двоих грабителей – ими оказались молодые люди в возрасте 16 и 17 лет. Третьего нападавшего разыскивают.
Вам будет интересно
В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 21 апреля в Сестрорецке электропоезд сбил велосипедиста. Мужчина после этого упал с...
22.04.2021 57