Несовершеннолетние подростки избили и ограбили прохожего в Гатчине

По информации ivbg.ru, 20 апреля около 22:30 трое неизвестных напали на 27-летнего прохожего возле дома № 12 по улице Генерала Кныша в Гатчине.

Злоумышленники подошли сами, возник конфликт, в ходе которого они избили и ограбили жертву. Их добычей стали мобильный телефон, 3000 рублей и банковские карты.

Полицейские задержали двоих грабителей – ими оказались молодые люди в возрасте 16 и 17 лет. Третьего нападавшего разыскивают.