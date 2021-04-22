За весь период зимней навигации ледоколы помогли 2 310 судам, работавшим на российские порты Финского залива.

С 21 апреля, в полночь, был отменен период ледокольных проводок в портах Приморск, Высоцк, Выборг и Санкт-Петербург. Сезон работы ледоколов 2020/21 в Финском заливе подошел к концу, их перевели в эксплуатационный резерв. Проверки показали, что вода в заливах чистая.

За весь период зимней навигации ледоколы помогли 2 310 судам, работавшим на российские порты Финского залива. Отмечается, что в условиях прошлой зимней навигации 2019/20 не было осуществлено ни одной ледокольной проводки в порты Ленобласти. Помощь ледоколов потребовалась 37 судам. Об этом рассказали 47news.