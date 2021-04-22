Александр Дрозденко пригласил ленинградцев на субботник

В день Всероссийского субботника — 24 апреля жители всех районов 47 региона выйдут на уборку территорий.

«Приглашаю всех выйти на субботник 24 апреля. Давайте вместе сделаем любимую область чище и красивее. Для нас это добрая традиция», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сам глава региона поучаствует в субботнике в Выборгском районе.

Как рассказал губернатор, тщательное внимание при уборке уделят местам отдыха у водоемов а также военные мемориалы, которые хотят благоустроить перед скорым Днём Победы. Графики субботников размещен по ссылке.