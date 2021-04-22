По слова главы оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина, такое изменение обусловлено правилами УЕФА на коммерческие названия.

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по футболу будет носить другое название – «Санкт-Петербург». Изменение будет действовать только на время проведения матчей чемпионата.

Ранее этот стадион уже принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций – 2017. Но тогда он назывался «Санкт-Петербург». Название «Газпром-Арена» он получил в конце 2018 года.