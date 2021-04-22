Подробности: авария на КАД унесла жизни двух человек

По последним данным серьезная авария с двумя большегрузами на КАД обернулась трагедией — двое человек погибли. Сообщается, что загоревшаяся фура в итоге взорвалась.

О подробностях происшествия сообщает ГУ МЧС по Петербургу:

«22 апреля в 18:36 поступило сообщение о ДТП на внутреннем кольце КАД, 800 метров после съезда на Шафировское шоссе. Произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей с последующим загоранием».

Очевидцы ДТП запечатлели момент взрыва кабины грузовика. По обновленной информации МЧС, два человека погибли.