Подробности: авария на КАД унесла жизни двух человек

Автор: Анастасия Щербакова
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фура горит

По последним данным серьезная авария с двумя большегрузами на КАД обернулась трагедией — двое человек погибли. Сообщается, что загоревшаяся фура в итоге взорвалась. 

О подробностях происшествия сообщает ГУ МЧС по Петербургу:

«22 апреля в 18:36 поступило сообщение о ДТП на внутреннем кольце КАД, 800 метров после съезда на Шафировское шоссе. Произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей с последующим загоранием».

Очевидцы ДТП запечатлели момент взрыва кабины грузовика. По обновленной информации МЧС, два человека погибли.

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