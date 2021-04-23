Задержан житель Волхова, бессмысленно стрелявший очередями из Калашникова

По информации ivbg.ru, 17 апреля около 02:00 в полицию Волховского района сообщили о стрельбе на 12 километре дороги Кисельня – Хвалово.

Из окна передней пассажирской двери Renault Logan сделали две очереди в сторону леса. Полицейские 22 апреля задержали подозреваемого на улице Державина в Волхове. Им оказался 40-летний местный житель.

При обысках у подозреваемого найден охолощенный автомат Калашникова. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.