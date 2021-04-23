Три матча Евро-2020 официально перенесены в Петербург

В пятницу, 23 апреля, УЕФА приняло решение о переносе трех матчей группового этапа Евро-2020 из Дублина в Петербург.

О данном решении говорится на сайте УЕФА.

Теперь, кроме запланированных ранее четырех матчей (Бельгия — Россия, Финляндия — Россия, Финляндия — Бельгия, четвертьфинал турнира (2 июля), в Петербурге также проведут три дополнительных матча.

Среди них: Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня).

Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля, игры примут 11 городов.