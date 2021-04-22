В Петербург могут перенести три дополнительных матча Евро-2020

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
евро 2020
Фото: sportbox

В Санкт-Петербурге собираются провести три матча группового турнира Евро-2020. Изначально они должны были состояться в Дублине.

Об этом пишет Telegram-канал «Мутко против». Официальное решение УЕФА должно объявить уже в пятницу, 23 апреля. Причиной переноса игр группы E стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Ирландии.

Отметим, что в рамках игр группы Е пройдут следующие матчи: Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша. Игры должны состояться 14, 18 и 23 июня соответственно.

Вам будет интересно
В Петербург могут перенести три дополнительных матча Евро-2020 футбол, Петербург, Евро-2020
Теннисисты из Ленобласти стали победителями соревнований
Максим Гребнев из Гатчинского района стал победителем Чемпионата России по настольному теннису. Татьяна Чикунова стала победительницей Первенства России спорта глухих...
19.04.2021 267
Автор